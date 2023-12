Sci alpino, Federica Brignone non sarà a Courchevel: occasione di allungo per Shiffrin

Federica Brignone non prenderà parte allo slalom di Courchevel, tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino che andrà in scena giovedì 21 dicembre. L’azzurra ha deciso di non cimentarsi tra i pali stretti sulle nevi francesi e ha preferito tornare a casa per prepararsi in vista del gigante di Lienz, in programma giovedì 28 dicembre. La valdostana ha conquistato tre vittorie in questo avvio di stagione (i due giganti di Tremblant e il superG della Val d’Isere) e occupa il secondo posto in classifica generale, a 63 punti di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin.

Federica Brignone si trova in lotta per la Sfera di Cristallo dopo averla già conquistata nel 2020, anche se l’azzurra parte sulla carta sfavorita nei confronti dell’americana, che è in grado di fare punti pesanti in quattro specialità. Shiffrin potrà allungare proprio domani sera in terra transalpina, visto che sarà la grande favorita dello slalom di Courchevel. La detentrice del trofeo se la dovrà vedere soprattutto con la slovacca Petra Vlhova e ha tutto il potenziale per salire sul podio (100 punti per la vittoria, 80 per il secondo posto, 60 per la terza piazza).

Federica Brignone disputa ormai pochissimi slalom. Nel 2023 non si è mai vista in questa specialità, nel 2022 si è cimentata soltanto in due occasioni (24ma a Killington il 27 novembre e non qualificata alla seconda manche ad Are il 12 marzo), nel 2021 ne ha sciati quattro (il miglior risultato è il 14mo posto a Jasna il 6 marzo). Potremmo rivederla tra i rapid gates il 29 dicembre a Lienz, visto che sarà già nella località austriaca per il gigante del giorno precedente: provare a strappare qualche punticino potrebbe rivelarsi importante…

Foto: Lapresse

