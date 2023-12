Sci alpino, Marta Bassino: “Ho fatto poche porte, ora qualche giorno di allenamento in Valle d’Aosta”

Poche, concise e anche deluse le parole di Marta Bassino, che in una giornata splendida per lo sci alpino italiano si ritrova senza punti e traguardo raggiunto. La sua uscita di scena, infatti, è l’unica nota stonata del superG in Val d’Isere per quel che concerne la domenica italiana.

Così la ventisettenne cuneese alla Rai: “Non ho molto da dire, ho fatto poche porte. Sono arrivata come se mi avesse preso con l’interno, ero a fine corsa. Non riuscivo più a prendere l’altra porta. Adesso andremo a fare qualche giorno di allenamento in zona Valle d’Aosta per preparare il gigante, poi prepareremo tutto il resto“.

Per Bassino si tratta della seconda gara della stagione non terminata, dopo lo slalom gigante di Killington in cui è uscita nella seconda manche. Le rimane dunque il nono posto nella classifica di Coppa del Mondo assoluta.

Attualmente, per lei c’è anche l’ottavo in quella di gigante, dove si è già imposta a livello di Coppa di specialità nel 2021; nel 2023, invece, ha chiuso terza. E da lì arrivano tutte le sue vittorie in carriera in Coppa del Mondo.

Foto: LaPresse