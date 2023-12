Sci alpino, le convocate dell’Italia per la Coppa del Mondo a Val d’Isère: Brignone e Goggia pronte alla sfida

Dopo St. Moritz (Svizzera) è la volta di Val d’Isère (Francia). La Coppa del Mondo di sci alpino femminile volge lo sguardo al weekend sulla pista Oreilly-Killy dove sono previsti sabato 16 dicembre una discesa alle ore 10.30, seguita domenica 17 da un supergigante alle ore 11.00. Il Bel Paese si presenta con grandi ambizioni, visto quanto fatto vedere sulle nevi elvetiche.

Sofia Goggia e Federica Brignone hanno messo in mostra una grande condizione e nel fine-settimana vorranno dar seguito ai loro riscontri, magari risolvendo la “contesa” sulla miglior vincitrice italiana in Coppa del Mondo. Al momento, infatti, la bergamasca e la valdostana sono appaiate a quota 23 affermazioni. Nei fatti, l’Itala al femminile ha numeri importanti: 3 vittorie e 6 piazzamenti nella top-3.

Oltre a Goggia e Brignone, fari puntati su Marta Bassino che vorrà mostrare segnali di vitalità. A completare il quadro delle convocate sono Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Tersa Runggaldier e Monica Zanoner. Giova ricordare che l’Italia può schierare fino a nove atlete in entrambe le discipline.

Dando uno sguardo ai precedenti, sono sei vittore e venti podi complessivi in casa nostrana, con Goggia capace di imporsi tre volte (due in discesa nel 2020 e nel 2021 e una in superG nel 2021) e di conquistare in totale otto podi, con il primo risalente al 2016 in combinata (terza).

Foto: FISI/Pentaphoto