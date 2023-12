Sci alpino, Giovanni Borsotti: “Potevo di più, mi manca qualcosina per essere efficace. Pista bellissima”

Per Giovanni Borsotti arriva, nello slalom gigante dell’Alta Badia, una mezza delusione, nel senso che non arriva la sperata top ten (14° posto) dopo una bella prima manche. Il nativo di Briançon, che domani festeggerà i 33 anni, non è riuscito a rendere allo stesso modo nella seconda.

Queste le sue parole ai microfoni di Ettore Giovannelli (Rai): “Potevo sicuramente qualcosa di più, volevo arrivare giù e vedere verde per una volta. Però tutto sommato non è andata male, mi manca quel qualcosina in più per essere efficace“.

E si inoltra in un dettaglio, nonché nei complimenti alla pista: “Ci sono manche dove sono efficace nei piatti o lo sono sul tecnico. Devo riuscire a destreggiarmi in tutto il percorso. La pista è bellissima, tutta ghiacciata. Perfetta. Domani puntiamo sicuramente a migliorare“.

Resta ancora lontana, per ora, la prospettiva di un podio. E, in chiave Italia, si chiude con un po’ d’amaro in bocca una giornata che ha visto Filippo Della Vite uscire e, dall’altra parte, Alex Vinatzer rimontare in maniera piuttosto abbondante.

Foto: Gabriele Facciotti | Pentaphoto