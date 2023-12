Sci alpino, gennaio decisivo per Federica Brignone: tra gigante e velocità, può mettere pressione a Shiffrin

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino avrà ancora un ultimo appuntamento per il 2023, visto che si gareggerà a Lienz il 28 e 29 dicembre. Una stagione finora che ha visto Mikaela Shiffrin essere al comando della classifica generale con 700 punti, ma Federica Brignone è al secondo posto (557) e prova a metterle pressione. La due giorni austriaca, vista la presenza dello slalom, può essere favorevole all’americana, con la valdostana che dovrà cercare di vincere il gigante per poi difendersi tra i rapid gates, dove sarà importante anche solo conquistare qualche punto.

Quella di giocarsi la Coppa del Mondo con Shiffrin sembra essere un’impresa titanica per Brignone. L’azzurra sta tenendo una media punti altissima, mai avuta in carriera, con già tre vittorie all’attivo, dove spicca soprattutto la meravigliosa doppietta di Tremblant in gigante.

Il mese di gennaio sarà fondamentale per Brignone per continuare a coltivare il sogno Coppa del Mondo. L’azzurra ha molte gare nelle quali può mettere pressione a Shiffrin, ma ovviamente dovrà essere quasi sempre perfetta. Certo l’americana avrà alcuni appuntamenti che le daranno grande vantaggio (i tre slalom) e dove a quel punto Brignone deve sperare in qualche aiuto proprio dalla stessa Shiffrin.

Dopo Lienz, la stagione riprendere nel weekend dell’Epifania (6-7 gennaio) in Slovenia a Kranjska Gora. Un’altra due giorni dedicata alle prove tecniche, con Brignone che dovrebbe affrontare nuovamente anche lo slalom. Per Federica vale lo stesso discorso già fatto per le gare austriache: ottenere il massimo in gigante e poi difendersi tra i pali stretti.

La settimana successiva si gareggerà nuovamente in Austria, ma ad Altenmarkt-Zauchensee sarà la velocità ad essere protagonista, visto che sono in programma una discesa libera e due superG (uno dei quali è il recupero di quello cancellato a St.Moritz). Sarà una tre giorni chiave per le speranze di Brignone, visto che Shiffrin potrebbe anche decidere di non partecipare alla discesa e dedicarsi solo al superG, come ha già fatto in Val d’Isere.

Si resta ancora in Austria con il calendario, che mette il 16 gennaio lo slalom in notturna di Flachau. L’occasione davvero più ghiotta per Shiffrin per guadagnare molti punti sull’azzurra. Il 20 e 21 gennaio si corre a Jasna in Slovacchia per un’altra due giorni con gigante e slalom.

Sarà un fine mese casalingo per Brignone. Infatti la Coppa del Mondo si sposta in Italia. Prima la tre giorni dedicata alla velocità in quel di Cortina con due discese ed un superG in programma. Federica potrebbe giocarsi tutto sull’Olimpia delle Tofane, anche se dovrà battere anche la concorrenza interna di Sofia Goggia.

Non è ancora finito il mese di gennaio per la Coppa del Mondo, visto che il 30 gennaio ci sarà un altro appuntamento speciale per Brignone, visto che si gareggerà in gigante a Kronplatz. Proprio sulla difficilissima pista Erta si potrà capire se Federica sarà ancora in corsa per continuare a sognare e a quel punto vivere un rush finale emozionante, dove giocarsi la sfera di cristallo.

FOTO: LaPresse

