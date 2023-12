Sci alpino, Federica Brignone: “Il mio obiettivo è rimanere focalizzata sulla sciata”

Federica Brignone è uscita di scena nel corso della prima manche dello slalom speciale femminile in corso a Lienz, in Austria, dove l’azzurra ieri era stata seconda in gigante. L’italiana era partita col pettorale 31 grazie ai punti accumulati nella World Cup Starting List generale, ed ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

L’analisi dell’azzurra: “Oggi la gara non era partita male, era partita bene, considerando che stavo scivolando prima della prima porta. C’era la possibilità di fare una prima manche buona anche con il mio pettorale e non sempre è così, poi mi sono impuntata e sono uscita“.

Dopo una prima parte di stagione da incorniciare, l’italiana si augura di essere competitiva anche nel nuovo anno solare: “Voglio continuare a sciare così, il mio obiettivo è rimanere focalizzata sulla sciata. Mi auguro di ripartire così nel 2024“.

Foto: LaPresse

