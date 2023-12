Sci alpino, Emilia Mondinelli 4a, Lucrezia Lorenzi 5a nello slalom di Coppa Europa della Valle Aurina vinto da Nicole Good

Nicole Good si è aggiudicata il primo slalom della Valle Aurina valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023-2024. La sciatrice elvetica, infatti, ha concluso la sua prova con il tempo complessivo di 1:32.30 (prima manche al comando in 48.35, seconda manche con il quinto crono in 43.95) rifilando distacchi importanti a tutte le rivali.

In seconda posizione a 42 centesimi, infatti, troviamo l’austriaca Lisa Hoerhager, mentre completa il podio a ben 85 centesimi la francese Doriane Escane. In quarta e quinta posizione troviamo le prime due italiane. Emilia Mondinelli precede Lucrezia Lorenzi distanti, rispettivamente, 94 centesimi e 1.02 dalla vetta.

Sesta posizione per la svedese Moa Bostroem Mussener a 1.36, settima per la francese Marion Chevrier a 1.50, quindi ottave e none le due svizzere Elena Stoffel e Selina Egloff rispettivamente a 1.59 e 1.64 dalla vetta. Completa la top10, infine, la finlandese Rosa Pohjolainen a 1.67.

Le altre italiane: 15a Vera Tschurtschenthaler a 2.29, 17a Anita Gulli a 2.47, 21a Annette Belfrond a 3.17, 25a Celina Haller a 3.61, 29a Ambra Pomare a 4.10. Oltre la trentesima posizione Flavia Diletta Giordano a 4.57, Serena Viviani a 5.15, Alessia Vaglio a 7.14, Francesca Fanti a 7.24, Giulia Romele a 8.05. Non hanno concluso la prova Francesca Carolli, Vivien Insam, Martina Perruchon, Alessandra Banchi.

Foto: Pentaphoto