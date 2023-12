Sci alpino: Dominik Paris sogna un altro capolavoro sulla Stelvio. Che sfida con Kilde a Bormio!

Dopo la Saslong è tempo per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino di fare visita ad un altro tempio della velocità come la Stelvio di Bormio. Si apre quest’oggi la due giorni in Valtellina con in programma una discesa libera su una delle grandi classiche del Circo Bianco. Un appuntamento attesissimo anche dai colori azzurri, visto che Dominik Paris ha un rapporto speciale con la gara di Bormio e può bissare il successo della Var Gardena.

Dominik si può assolutamente definire il “Signore della Stelvio”, visto che ha già vinto in carriera per sette volte su tracciato, sei delle quali in discesa. Nelle prove cronometrate l’altoatesino non ha spinto, ma le indicazioni sono state ampiamente positive per il campione azzurro, che si è concentrato in particolare sullo spingere nella parte alta. Paris vuole provare a conquistare un’altra vittoria, che potrebbe anche permettergli di balzare al comando della classifica di specialità.

Chi invece ha già preso le misure complete alla Stelvio è Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata e probabilmente si presenta come l’uomo da battere o sicuramente come il principale avversario per Paris.

Si è nascosto sicuramente l’austriaco Vincent Kriechmayr, salito sul gradino più alto del podio nella passata stagione e che proverà a ripetersi anche quest’anno. Fari puntati ovviamente anche su Marco Odermatt, che è sempre alla ricerca della prima vittoria in carriera in discesa libera e sicuramente non può essere tolto dal gruppo dei favoriti. Attenzione anche al canadese James Crawford, altro uomo da vittoria sulla Stelvio.

Ritornando in casa Italia ci proveranno certamente anche Mattia Casse e Florian Schieder, che rappresentano sicuramente le migliori alternative azzurre a Paris. Christof Innerhofer tenterà un guizzo d’esperienza, ma l’obiettivo per il veterano della squadra italiana è ottenere il meglio possibile. C’è un po’ di curiosità poi per Giovanni Franzoni, che non è andato male nelle prove e vorrà certamente ottenere i primi punti della sua stagione.

FOTO: LaPresse

