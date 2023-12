Sci alpino, Dominik Paris: “Neve diversa dal solito, ho avuto buone sensazioni”

Calato il sipario sulla prima prova cronometrata della discesa maschile sulla mitica Saslong, in Val Gardena, nel lungo fine-settimana della Coppa del Mondo di sci alpino in Italia. Il programma prevede due discese giovedì 14 e sabato 16 dicembre, intervallate da un superG venerdì 15 dicembre. Ecco che gli uomini-jet hanno sfruttato questo primo training per studiare le linee corrette e comprendere anche la tipologia di neve.

Il migliore è stato lo statunitense Jared Goldberg che ha sorpresa ha fermato i cronometri sul tempo di 2:02.19 a precedere di 0.25 il grande favorito della vigilia, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, e di 0.37 lo svizzero Stefan Rogentin. Buona la prestazione di Dominik Paris, il migliore degli italiani quest’oggi. Il campione della Val d’Ultimo ha ben sciato, terminando in nona posizione a 0.95 dalla vetta. Un risultato che conforta dal momento che l’altoatesino non ha mai avuto un grande feeling con questa pista, ricordando i “soli” due podi in carriera, datati 2014.

“Non è male, ho trovato una neve diversa dal solito, ho avuto buone sensazioni. I salti sono alti e divertenti, ho provato a essere aggressivo nella zona del lago, ma ho capito che devo cambiare tattica. Devo fare meglio al Ciaslat, lì ho perso le linee e di conseguenza tempo“, ha analizzato Paris (fonte: FISI).

“Mi concentrerò al video per capire come meglio comportarmi. Kilde su questa pista è sempre forte, qui non ha vinto per caso tre volte in discesa, quest’anno può essere interessante perché con queste condizioni di neve, anche altri possono fare bene“, ha aggiunto lo sciatore nostrano.

Foto: Pentaphoto