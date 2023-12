Calendario sci alpino, orari Madonna di Campiglio e Courchevel: programma, tv, streaming, gare 21-22 dicembre

Ultima due giorni di gare prima di Natale per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Giovedì 21 e venerdì 22 sono infatti in programma due slalom in notturna: il primo in Francia, a Courchevel, per quanto riguarda le ragazze; il secondo in Italia, nella classicissima di Madonna di Campiglio, per il settore maschile. Gli orari saranno gli stessi, prima manche alle 17.45 e seconda, con l’inversione dei migliori trenta, alle 20.45.

Le ragazze dopo due settimane dedicate alla velocità tornano tra i rapid gates per il quarto appuntamento stagionale. Finora una vittoria è andata a Petra Vlhova, che a Levi aveva veramente impressionato salvo uscire nella seconda manche di gara-2, mentre gli altri due successi gli ha portati a casa Mikaela Shiffrin. L’americana, che viene dall’uscita in super-G di domenica, deve ricominciare a fare punti pesanti in quanto ormai Federica Brignone le sta mettendo il fiato sul collo in classifica generale. Si gareggia in notturna, sotto i riflettori giovedì 21, e sarà difficile vedere una vincitrice diversa dalle due citate. In casa Italia si va in cerca della conferma della crescita intravista a Killingont, con Lara Della Mea e Marta Rossetti chiamate di nuovo a far bene, così come ci si attende una buona prestazione da Martina Peterlini.

È finalmente arrivato il momento della 3Tre di Madonna di Campiglio, una delle giornate davvero imperdibili per il Circo Bianco. I ragazzi ci arrivano con un solo slalom alle spalle, quello di Gurgl (Austria) che ha visto imporsi Marco Schwarz. L’austriaco sarà uno dei principali protagonisti da tenere d’occhio, in quanto dopo la velocità in Val Gardena e i giganti in Alta Badia la sua candidatura per la classifica generale si è fatta ingombrante, anche al cospetto di un marziano come Marco Odermatt. Si accendono i riflettori a Campiglio, con il Canalone Miramonti pronto a un’altra serata di gala. Ci sono gli specialisti di questa pista, nella specialità più impronosticabile e aperta dell’intero panorama dello sci alpino. In casa Italia occhi puntati su Alex Vinatzer, che tanto bene in gigante sta facendo. L’azzurro classe 1999 va a caccia della prima vittoria in Coppa del Mondo e del primo podio stagionale, da monitorare i passi in avanti di Tommaso Sala.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming degli slalom notturni di Courchevel (Francia) e Madonna di Campiglio (Italia), validi per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 21-22 DICEMBRE

Giovedì 21 dicembre

Ore 17.45 Prima manche slalom femminile Courchevel (Francia) – Diretta su RaiSportHD e Eurosport 1

Ore 20.45 Seconda manche slalom femminile Courchevel (Francia) – Diretta su RaiSportHD e Eurosport 1

Venerdì 22 dicembre

Ore 17.45 Prima manche slalom maschile Madonna di Campiglio (Italia) – Diretta su RaiSportHD e Eurosport 1

Ore 20.45 Seconda manche slalom maschile Madonna di Campiglio (Italia) – Diretta su RaiSportHD e Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

