Sci alpino, Bryce Bennett sbanca nella discesa della Val Gardena: sorprese con pettorali alti

Bryce Bennett lo ha rifatto! Strepitosa impresa dell’americano, che trionfa nella prima discesa in Val Gardena, bissando un successo che era già riuscito ad ottenere sulla Saslong nel 2021. Una grande sorpresa sicuramente, ma comunque l0 statunitense ha un rapporto speciale con la pista italiana.

Un successo clamoroso anche per l’epilogo della gara, visto che Bennett, partito con il pettorale 34, ha beffato per appena 2 centesimi il grande favorito della vigilia, Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese assaporava ormai la sesta vittoria della carriera sulla Saslong ed invece Bennett è riuscito a rimontare proprio nel tratto finale, andando a prendersi la vittoria. Discesa bellissima, gara altamente spettacolare e con distacchi davvero risicati. Sul podio ci si sta in cinque centesimi, quelli che ha accusato di ritardo Marco Odermatt dalla vetta, con lo svizzero che probabilmente si è giocato la vittoria nella parte finale.

Il francese Nils Allegre stava sognando il suo primo podio della carriera in Coppa del Mondo, ma alla fine ha chiuso al quarto posto a soli 13 centesimi dalla vetta. Quinto il canadese James Crawford (+0.32) davanti all’austriaco Stefan Babinsky (+0.36), capace di inserirsi in sesta posizione con il pettorale numero 44. Altre sorprese vanno a completare la top-10, come il settimo posto del francese Matthieu Bailet (+0.41) e l’ottavo dello svizzero Marco Kohler (+0.42). Nona posizione per il tedesco Romed Baumann (+0.43), decimo il canadese Cameron Alexander (+0.48).

Appena fuori dai primi dieci un terzetto azzurro. Undicesimo Dominik Paris (+0.52) davanti a Christof Innerhofer e Mattia Casse, dodicesimi a pari merito con 54 centesimi di ritardo. Alla fine è stata una buona prova degli azzurri, anche se è mancato l’acuto. Quindicesimo Florian Schieder (+0.59). A punti anche Guglielmo Bosca (19°, +0.69). Gli altri italiani: 37° Benjamin Jacques Alliod (+1.08), 51° Nicolò Molteni (+1.55).

Considerando che è la prima discesa, ovviamente Bennett è in testa alla classifica di specialità. In quella generale Odermatt è in testa con appena due gare disputate con 160 punti a pari merito con l’austriaco Marco Schwarz.

Foto: Lapresse