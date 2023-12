Sci alpino, Alex Vinatzer: “Non dovevo sbagliare la lunga. La neve mi piace, posso recuperare”

Alex Vinatzer non è riuscito a brillare nella prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurro è partito a razzo cercando il colpaccio, ha interpretato molto bene il primo tratto della pista 3Tre (era davanti dopo i primi due intermedi), ma poi sul muro è andato in difficoltà, commettendo diverse sbavature.

L’altoatesino è rimasto fuori dalla top-10, accusando un ritardo di 91 centesimi dal francese Clement Noel. Il nostro portacolori dovrà cercare la rimonta nella seconda manche, che scatterà alle ore 20.45 sul Canalone Miramonti. L’obiettivo è quello di risalire alcune posizioni, anche se salire sul podio appare molto complicato.

Alex Vinatzer ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono partito bene, mi sono sentito bene. Poi potevo mollare di più, volevo andare troppo forte. Non dovevo sbagliare sotto sulla lunga, senza quello magari stavo sui cinque decimi di distacco insieme a tutti. La tracciatura era semplice, la neve mi piace un botto e nella seconda manche si può recuperare“.

Foto: Lapresse

