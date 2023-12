Schiaffo ad un corridore in gara: 25 giorni di sospensione per Maxim Van Gils

Inizierà in ritardo la stagione per Maxim Van Gils. Ancor prima di concludere la preparazione per la nuova annata, arriva uno stop importante per il belga. 25 giorni fermo a partire dal 20 gennaio 2024 a causa di una cattiva condotta nello Japan Cup Criterium svoltosi lo scorso 14 ottobre.

Il corridore della Lotto Dstny, in una gara che non era ufficiale, appena tagliato il traguardo ha colpito con uno schiaffo il corridore greco Georgios Bouglas.

In queste settimane c’è stato il procedimento da parte dell’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, che ha deciso per la sospensione vista la violazione dell’articolo 12.4.009 dei Regolamenti.

Le parole dell’UCI: “La sicurezza dei corridori, delle persone nel convoglio di gara e sui bordi della strada è una priorità per l’UCI. Pertanto, non può tollerare comportamenti che compromettano la sicurezza nelle competizioni del suo calendario internazionale e ricorda a tutte le parti interessate la necessità di rispettare i suoi regolamenti o affrontare un provvedimento disciplinare”.

Photo LiveMedia/Silvia Colombo