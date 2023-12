Salto con gli sci, Karl Geiger fa doppietta a Klingenthal. Sul podio Deschwanden e Wellinger, ancora 31° Insam

Karl Geiger completa la doppietta e si aggiudica anche gara-2 sul trampolino grande HS140 di Klingenthal, che ha ospitato questo weekend la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci. Il trentenne tedesco raggiunge così quota 15 successi individuali nel circuito maggiore, confermando il suo ottimo stato di forma e le buone sensazioni trovate sull’impianto teutonico.

Geiger ha avuto la meglio grazie ad una grande solidità sui due salti di gara, firmando il miglior punteggio nella prima serie e difendendo la leadership nella seconda dagli attacchi dei rimontanti Gregor Deschwanden e Andreas Wellinger. Il sorprendente svizzero, al primo podio della carriera, ha recuperato ben quattro posizioni mancando addirittura una clamorosa vittoria per soli 4.3 punti.

Progressione importante dal 7° al 3° posto anche per il padrone di casa tedesco (a 4.8 punti dalla vetta, grazie al miglior salto della seconda serie), sempre molto competitivo in questo avvio di stagione ma ancora alla ricerca del primo trionfo dell’inverno dopo quattro podi. Delusione per gli sloveni Anze Lanisek e Lovro Kos, scesi in quarta piazza ex aequo dopo aver insidiato Geiger nella prima serie.

Completano la top10 l’austriaco Manuel Fettner, il giapponese Ryoyu Kobayashi, il tedesco Pius Paschke, il pettorale giallo leader della generale di Coppa del Mondo Stefan Kraft (9°) ed il teutonico Stephan Leyhe. Italia fuori dalla zona punti con tutti e quattro gli atleti qualificati per la gara odierna, anche se brucia particolarmente il secondo 31° posto consecutivo a Klingenthal di uno sfortunato Alex Insam (primo degli esclusi a 6 decimi dalla top30). Più distanti gli altri: 39° Giovanni Bresadola, 45° Andrea Campregher e 46° Francesco Cecon.

Foto: Lapresse