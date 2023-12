Rafael Nadal gioca anche il doppio a Brisbane: scelto il compagno di coppia

Rafael Nadal si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo un anno di inattività agonistica. Il fuoriclasse spagnolo parteciperà al torneo ATP 250 di Brisbane, ma la novità dell’ultima ora è che non giocherà soltanto in singolare. L’ex numero 1 al mondo ha infatti deciso di partecipare anche al torneo di doppio sul cemento della località australiana, tra la grande incertezza riguardante la sua condizione fisica e la grande curiosità riguardo al rientro di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi.

Rafael Nadal ha scelto il connazionale Marc Lopez come suo compagno di doppio. Si tratta dell’ex numero 3 al mondo di questa specialità e membro del team del mancino di Manacor dal 2021, anche se si è ritirato dalle competizioni lo scorso anno (a Madrid giocò in coppia con Carlos Alcaraz). Nadal ha vinto ben cinque titoli insieme a Marc Lopez, tra cui spicca la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016. Appuntamento per domenica 31 dicembre con il doppio, mentre per il singolare bisognerà aspettare martedì 2 gennaio.

