Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la seconda vittoria a Tremblant? Assegno bis

Federica Brignone ha vinto il secondo gigante di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista canadese dopo il successo ottenuto ieri, firmando una spettacolare doppietta da antologia e salendo così sul podio per la terza volta in stagione. La valdostana ha rimontato cinque posizioni rispetto alla prima manche e si è lasciata alle spalle la svizzera Lara Gut e la statunitense Mikaela Shiffrin.

Federica Brignone ha conquistato il 23mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, superando Sofia Goggia in testa alla classifica delle italiane più vincenti di tutti i tempi in Coppa del Mondo. La nostra portacolori si è portata a cinque punti di distacco da Lara Gut nella classifica di specialità.

Si tratta di un risultato decisamente significativo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone vincendo il secondo gigante di Tremblant? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 49.600 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FEDERICA BRIGNONE CON LA VITTORIA A TREMBLANT?

47.000 franchi svizzeri (circa 49.600 euro). La stessa cifra guadagnata con la vittoria di ieri.

Foto: Lapresse