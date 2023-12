Quando le prossime gare di sci alpino? Piccola pausa, alla Befana si riprende con Adelboden e Kranjska Gora

Messe in archivio le tappe di Lienz e Bormio, la Coppa del Mondo di sci alpino si prende qualche giorno di meritate vacanze. Quando, quindi, si tornerà a gareggiare in pista? Bisognerà aspettare il weekend del 6 e 7 gennaio per tornare all’attività per quanto riguarda il Circo Bianco.

Il comparto femminile sarà di scena a Kranjska Gora. La pista slovena denominata “Podkoren” sarà palcoscenico di due gare tecniche. Sabato 6 gennaio si inizierà con il gigante. La prima manche scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda sarà alle ore 12.30. La giornata di domenica 7 gennaio, invece, sarà dedicata ai rapid gates, con i medesimi orari del gigante.

Per quanto riguarda il comparto maschile, invece, sarà la volta di Adelboden (Svizzera). Si gareggerà sulla mitologica Chuenisbärgli con il suo iconico muro finale. Sabato 6 gennaio si inizierà con la attesissima gara tra le porte larghe, mentre domenica 7 gennaio il programma si concluderà con la gara tra i rapid gates.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Kranjska Gora e Adelboden saranno trasmesse da Rai e Eurosport. La Rai deciderà in base al palinsesto quali fare vedere su RaiSportHD (canale 227 di sky e 58 dgt) e quali su Rai2, mentre Eurosport 1 (210) proporrà le manche di ogni gara. In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Sabato 6 gennaio

Ore 09.30 Prima manche gigante femminile di Kranjska Gora

Ore 10.30 Prima manche gigante maschile di Adelboden

Ore 12.30 Seconda manche gigante femminile di Kranjska Gora

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile di Adelboden

Domenica 7 gennaio

Ore 09.30 Prima manche slalom femminile di Kranjska Gora

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile di Adelboden

Ore 12.30 Seconda manche slalom femminile di Kranjska Gora

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile di Adelboden

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 per la discesa di Bormio, RaiSportHD, per lo slalom di Lienz

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

