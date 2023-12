Quando le prossime gare di sci alpino? Orari Alta Badia, Madonna di Campiglio e Courchevel, programma, tv, streaming

Non è ancora tempo di pensare al Natale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Anzi, il Circo Bianco accelera in vista delle festività e propone un calendario quanto mai fitto. Dopo le tappe di Val Gardena e Val d’Isere, il calendario proporrà tante gare in Italia, quantomeno per il comparto maschile.

Dopo il primo gigante di oggi nello splendido scenario dell’Alta Badia (ore 10.00 prima manche e 13.30 seconda manche), si replicherà nella giornata di domani, lunedì 18 dicembre (al medesimo orario). Dopodichè si passerà a giovedì 21 dicembre con lo slalom in notturna di Courchevel (la prima manche scatterà alle ore 17.45, la seconda alle ore 20.45).

Le specialiste dei rapid gates si preparano per l’ultima gara prima della pausa per il Natale, mentre gli uomini concluderanno nella serata successiva. Venerdì 22 dicembre, infatti, si disputerà lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio (prima manche alle ore 17.45, seconda alle ore 20.45).

I prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo saranno trasmessi in diretta tv (in base al palinsesto) da Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). I due giganti dell’Alta Badia saranno in diretta su Rai2 e Eurosport 1 (210). Il superG della Val d’Isere ed i due slalom saranno su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 1 (210). In streaming si potranno seguire su DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni gara per non perdere nemmeno un secondo della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

Domenica 17 dicembre

Ore 10.00 prima manche gigante maschile Alta Badia – diretta su Rai2 e Eurosport 1 (210)

Ore 11.00 superG femminile Val d’Isere – diretta su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 1 (210)

Ore 13.30 seconda manche gigante maschile Alta Badia – diretta su Rai2 e Eurosport 1 (210)

Lunedì 18 dicembre

Ore 10.00 prima manche gigante maschile #2 Alta Badia – diretta su Rai2 e Eurosport 1 (210)

Ore 13.30 seconda manche gigante maschile #2 Alta Badia – diretta su Rai2 e Eurosport 1 (210)

Giovedì 21 dicembre

Ore 17.45 prima manche slalom femminile Courchevel – diretta su RaiSportHD (227 e 58) e Eurosport 1 (210)

Ore 20.45 seconda manche slalom femminile Courchevel – diretta su RaiSportHD (227 e 58) e Eurosport 1 (210)

Venerdì 22 dicembre

Ore 17.45 prima manche slalom maschile Madonna di Campiglio – diretta su RaiSportHD (227 e 58) e Eurosport 1 (210)

Ore 20.45 seconda manche slalom maschile Madonna di Campiglio – diretta su RaiSportHD (227 e 58) e Eurosport 1 (210)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). I giganti dell’Alta Badia su Rai2 e Eurosport 1 (210). Il superG della Val d’Isere su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 1 (210)

Diretta streaming: DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse