Premier Padel, svelato il calendario del 2024: tre tappe in Italia

Premier Padel, il principale circuito ufficiale di padel professionistico, ha annunciato oggi il suo attesissimo calendario 2024. La stagione 2024 vedrà lo svolgimento di 25 tornei (di cui 3 in Italia, ovvero l’Italy Major dal 17 al 23 giugno, il Genova P2 dal 15 al 21 luglio e il Milano P1 dal 2 all’8 dicembre) in 18 Paesi di 5 continenti, a dimostrazione dell’impegno costante di Premier Padel nel raggiungere nuovi mercati, far crescere il gioco a livello globale e ispirare sempre più persone a partecipare.

La stagione inizierà il 26 febbraio 2024 con il Riyadh P1, che si svolgerà nell’ambito della Saudi Arabia’s Riyadh Season, e sarà immediatamente seguito dal Qatar Major. Il tour si sposterà poi in Messico e Venezuela in Sud America prima di arrivare a Bruxelles e Andalusia in aprile e maggio. In seguito, il tour tornerà in Sud America, con la prima visita del Premier Padel in Paraguay e Cile. Il tour farà poi ritorno in Europa in giugno (mese in cui ci sarà l’Italy Major) e luglio, prima di una pausa di metà stagione in agosto. La stagione riprenderà successivamente in Europa (da segnalare il Paris Major dal 30 settembre al 6 ottobre) e nel Medio Oriente, con nuove sedi Premier Padel, ossia Rotterdam, Dusseldorf, Svezia, Dubai e Kuwait City, prima del Mexico Major e il Milano P1, torneo che chiuderà la parte principale della stagione, come ha fatto negli ultimi due anni.

Infine, il calendario 2024 si concluderà con la prima edizione in assoluto delle Premier Padel Tour Finals che si svolgeranno a Barcellona dal 18 al 22 dicembre 2024 e vedranno le coppie meglio classificate contendersi il trofeo finale della stagione 2024 del Premier Padel.

Premier Padel è stato lanciato solo nel 2022 e già dal primo anno è diventato uno dei circuiti in più rapida crescita dello sport mondiale. Nel suo primo anno di vita, oltre 500 giocatori di sesso maschile provenienti da tutto il mondo hanno partecipato ai tornei di Premier Padel, giocando in alcuni dei luoghi più iconici della storia dello sport, tra cui lo Stade Roland-Garros a Parigi. A marzo di quest’anno, oltre 110 giocatrici professioniste di spicco si sono unite a Premier Padel.

Nell’agosto 2023, Qatar Sports Investments (QSI) insieme alla International Padel Federation (FIP), con il sostegno della Professional Padel Association (PPA) e della International Padel Players Association (IPPA), hanno annunciato il raggiungimento di un accordo storico con Damm, proprietario di Setpoint Events che organizza il World Padel Tour (WPT), per l’acquisizione da parte di QSI del WPT e la creazione di un unico tour mondiale di padel professionistico – chiamato Premier Padel – nel 2024 sotto la governance della FIP.

Nasser Al-Khelaïfi, Presidente di Premier Padel ha affermato: “Siamo lieti di annunciare il nostro attesissimo calendario 2024. Quest’anno sarà la prima stagione del nuovo tour unificato Premier Padel, che porterà questo sport a un livello superiore, sia per i giocatori, che poniamo al centro del nostro tour, sia per l’intero ecosistema del padel. Non vediamo l’ora di vedere Premier Padel entusiasmare e ispirare i fan nelle nostre fantastiche località consolidate, ma anche nei mercati emergenti di tutto il mondo, mentre cerchiamo di far crescere questo sport in ogni modo. Il 2024 sarà un anno di riferimento per Premier Padel, mentre continuiamo con orgoglio a costruire uno dei tour più emozionanti dello sport globale”.

Luigi Carraro, Presidente della International Padel Federation ha dichiarato: “La stagione 2024 segna l’inizio di una nuova era per il Premier Padel, in quanto il tour si espande a 25 tornei che si svolgono in 5 continenti – e diventa veramente il primo tour professionale globale del padel. Insieme alle nostre Federazioni Nazionali, siamo lieti di vedere questo sport aumentare il pubblico e i partecipanti in tutto il mondo, mentre il tour visita nuove città e Paesi ispirando le nuove generazioni. Alla Federazione Internazionale di Padel siamo orgogliosi di creare un’eredità straordinaria e di costruire un futuro fantastico per il nostro sport, con i giocatori al centro dell’organizzazione del tour. Ci auguriamo che il 2024 sia la stagione più emozionante per il Premier Padel e anche per lo sport del padel.”

Il Consiglio di Amministrazione della Professional Padel Association (PPA) ha detto: “I giocatori sono entusiasti di giocare nel nuovo tour Premier Padel unificato e ampliato. Non vediamo l’ora di tornare nelle città in cui abbiamo un forte sostegno e grandi fanbase, così come di visitare nuove località, mentre continuiamo a lavorare con Premier Padel per elevare il padel a una maggiore rilevanza internazionale”.

La International Padel Players Association (IPPA) ha affermato: “Dopo una prima stagione di successo nell’ambito del Premier Padel Tour, l’IPPA si aspetta una seconda stagione più importante, che si estenderà a un numero molto maggiore di tornei in tutto il mondo. Siamo felici dell’impegno di Premier Padel nel costruire un evento sportivo di successo per tutti e non vediamo l’ora di rafforzare il nostro rapporto per continuare a contribuire alla crescita del padel, anche femminile, in tutto il mondo. Siamo tutti entusiasti della stagione 2024″.

