Pallanuoto, il Setterosa prepara gli Europei: le convocate per il collegiale verso Eindhoven

Il Setterosa si è preso una piccola pausa per festeggiare il Natale e poi tornerà subito al lavoro per preparare gli Europei di pallanuoto femminile, che andranno in scena a Eindhoven (Paesi Bassi) dal 3 al 14 gennaio. La Nazionale Italiana si ritroverà in collegiale a Ostia dal 27 dicembre al 2 gennaio, proprio in vista della rassegna continentale.

Il CT Carlo Silipo ha convocato sedici atlete per il raduno. Si tratta di: Silvia Avegno (CN Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini e Veronica Ganti (L’Ekipe Orizzonte).

CONVOCATE COLLEGIALE PALLANUOTO FEMMINILE

Silvia Avegno (CN Matarò)

Caterina Banchelli (SIS Roma)

Dafne Bettini (L’Ekipe Orizzonte)

Roberta Bianconi (Rapallanuoto Pallanuoto)

Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste)

Agnese Cocchiere (SIS Roma)

Giuseppina Condorelli (L’Ekipe Orizzonte)

Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste)

Giuditta Galardi (SIS Roma)

Veronica Ganti (L’Ekipe Orizzonte)

Sofia Giustini (Sabadel)

Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte)

Valeria Palmieri (L’Ekipe Orizzonte)

Domitilla Picozzi (SIS Roma)

Chiara Tabani (L’Ekipe Orizzonte)

Giulia Viacava (L’Ekipe Orizzonte)

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...