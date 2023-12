Pallanuoto: anticipi per la dodicesima giornata, tutto facile per l’RN Savona

Anticipi per la dodicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Le compagini in acqua oggi sono quelle che non erano impegnate nelle Coppe Europee.

Tutto facile per l’RN Savona che si conferma prima inseguitrice della Pro Recco, andando ad appaiare momentaneamente in vetta i campioni d’Italia. Successi anche per Trieste ed Ortigia, trascinata dal solito Cassia.

Dodicesima giornata

Mercoledì 6 dicembre

CC Ortigia 1928-Roma Vis Nova Pallanuoto 9-8

Spazio RN Camogli-RN Savona 4-22

Pallanuoto Trieste-CN Posillipo 14-7

Sabato 9 dicembre

15.00 AN Brescia-Iren Genova Quinto

15.00 Check Up RN Salerno-De Akker Team

15.00 Telimar-Pro Recco

16.00 Nuoto Catania-Astra Nuoto Roma

Classifica

PRO RECCO 33

R.N. SAVONA 33

AN BRESCIA 24

CC ORTIGIA 1928 24

TELIMAR 22

PN TRIESTE 21

IREN GENOVA QUINTO 16

ASTRA NUOTO ROMA 13

CN POSILLIPO 13

DE AKKER TEAM 11

NUOTO CATANIA 9

CHECK-UP RN SALERNO 7

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 5

SPAZIO RN CAMOGLI 0

Photo LiveMedia/Danilo Vigo