Nuoto, Thomas Ceccon sperimenta nuove gare agli Europei: niente dorso

Chiudere con divertimento. Thomas Ceccon si prepara per l’ultimo appuntamento di questo 2023 assai intenso. Gli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania), dal 5 al 10 dicembre, sono all’orizzonte e il veneto sarà in gara con un programma agonistico un po’ diverso dal solito. Niente prove sul dorso e sullo stile libero per lui, ma al via dei 100/200 misti e delle staffette.

La decisione di Ceccon è quella di tirare un po’ il fiato, reduce da mesi in cui tra Coppa del Mondo e Assoluti invernali si è speso. Nel massimo circuito internazionale abbiamo ammirato la miglior versione del classe 2001 del Bel Paese, capace di sciorinare prestazioni notevoli sui 100 dorso e sui 100 stile libero, sperimentando con profitto i 200 dorso.

Un po’ per questo e anche per altro a Riccione Thomas era con le pile un po’ scariche. Nuotare in queste condizioni un crono da 52.9 nelle due vasche del dorso non era agevole, ma il fuoriclasse nostrano ce l’ha fatta, impostando una gara d’attacco e cercando di resistere all’inevitabile fatica degli ultimi 20 metri. Il pass olimpico è stato ottenuto e in Romania, come detto, ci si cimenterà in qualcosa di differente.

C’è voglia di divertimento nel gareggiare ed ecco perché lo vedremo nei misti, venendo incontro alle richieste di alcuni che lo vedrebbero volentieri nei 200 metri della specialità in vasca lunga. In realtà, tale prova nella piscina da 25 metri è molto diversa dal punto di vista della gestione e Ceccon più volte ha dimostrato di interpretarla piuttosto bene. Si potrebbe assistere, da questo punto di vista, a un confronto con Alberto Razzetti, che a Riccione ha entusiasmato nell’alternarsi degli stili. Non resta che godersi lo spettacolo.

