Nuoto, Simona Quadarella si tinge d’argento negli 800 sl degli Europei in vasca corta. Kirpichnikova, bis d’oro

Ancora argento negli 800 stile libero donne agli Europei in vasca corta per Simona Quadarella. Come era accaduto due anni fa a Kazan (Russia), la piscina di Otopeni (Romania) ha confermato lo stesso esito del 2021 per un’azzurra che si sarebbe aspettata una prestazione un po’ diversa dopo gli Assoluti di Riccione.

Quadarella sperava di ottenere un riscontro migliore anche per il morale, visto che nei campionati italiani i pass olimpici non si erano tramutati in realtà. La competizione continentale, però, non ha regalato quel cambio di passo desiderato.

Ci ha provato Simona a tenere il passo della russa, naturalizzata francese, Anastasia Kirpichnikova, vittoriosa come in Russia. Tuttavia, l’alternarsi vorticoso di virate ha evidenziato il deficit dal punto di vista delle energie per la romana, che alla fine della fiera ha chiuso con un tempo di 8:14.84, distante da un riferimento che lei avrebbe sperato ottenere, di 4″ più lento del tempo ottenuto nell’atto conclusivo di Kazan (8:10.54).

Da dire che la stessa Kirpichnikova ha siglato un crono di 4″ più lento, visto l’8:08.48 odierno rispetto all’8:04.65 della rassegna continentale di due stagioni fa. Un peggioramento per entrambe che però non ha cambiato la storia. A completare il quadro del podio è stata l’ungherese Ajna Kesely (8:18.73).

