Nuoto, Simona Quadarella: “Sensazioni migliori rispetto agli 800: sono ottimista per i 400”

Bis d’argento per Simona Quadarella: la fuoriclasse azzurra, dopo la piazza d’onore guadagnata negli 800 stile libero, ha fatto lo stesso nei 1500 stile libero nell’ultima gara di questo venerdì agli Europei di nuoto in vasca corta di Otopeni 2023. L’italiana è stata battuta solo dalla russa naturalizzata francese Anastasiia Kirpichnikova.

15:37.05 il tempo firmato dalla romana che si è dichiarata soddisfatta per la sua prova dopo la gara: “Altre sensazioni rispetto agli 800 e questo mi rende ottimista per i 400 dove penso di poter fare bene – spiega la regina del mezzofondo europeo. La francese è molto forte in vasca corta ma in quella da cinquanta non è così performante: spesso l’ho battuta. Domenica chiudo il 2023 ed il mio pensiero è rivolto alla prossima stagione: sono motivatissima“.

La condizione non è certamente ottimale per Quadarella e una gara su una distanza più corta potrebbe favorirla: non dovrà sfibrarsi sulla lunga distanza come sugli 800 e sui 1500. Ottenere un’altra medaglia è un obiettivo per chiudere al meglio questa stagione e proiettarsi verso l’anno olimpico.

Foto: Lapresse