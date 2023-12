Nuoto, Sara Curtis ottava agli Europei: “Ho raccolto tutte le energie, sono peggiorata un po’”

Sara Curtis ha concluso all’ottavo posto la finale dei 50 stile libero agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. L’azzurra, ieri d’argento con la staffetta veloce femminile, ha toccato la piastra di Otopeni (Romania) con il tempo di 24.31, peggiorandosi di un paio di decimi rispetto al crono con cui aveva conquistato l’ingresso all’atto conclusivo (24.31).

Sara Curtis ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono peggiorata un po’, ma l’ho vissuta bene. Mi sono divertita, ho cercato di raccogliere tutte le energie per fare meglio: continuerò a lavorare duro per migliorare sempre di più. Questo evento è importante a livello di crescita sportiva e personale, cercherà di prendere tutto per migliorare“.

Foto: Lapresse