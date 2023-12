Nuoto, Benedetta Pilato sorride: “Il tempo per vincere al momento non ce l’ho. Dovevo per forza attaccare”

Prima medaglia in vasca corta nei 100 rana nella carriera (giovane) di Benedetta Pilato. La pugliese si è classificata alle spalle dell’eccellente estone Eneli Jefimova (1:03.21), tornando a nuotare un crono che da tempo non riusciva a siglare.

Sì, perché l’1:03.76 ha questo significato. Certo, ci sarà da valutare la gara per via di un passaggio ai 50 metri, forse, troppo garibaldino. Del resto, questo è il modo di interpretare la prova della classe 2005 del Bel Paese che, ai microfoni di RaiSport, era comunque contenta della sua prestazione.

“Ho esagerato forse nel passaggio dei primi 50, ma io dovevo fare una gare del genere. Sapevo che sarebbe stata difficile come finale e non avevo il tempo di 1:03.2 con cui l’estone ha vinto. Io sono soddisfatta di quanto ho ottenuto, anche perché la mia prima volta sul podio in questa prova a livello continentale in corta“, le parole di Pilato.

“Ho affrontato questo campionato con più leggerezza, visto che l’obiettivo principale era qualificarsi per le Olimpiadi. Comunque, sono qui per dare il meglio e competere e posso godermi questa medaglia che prima non avevo mai conquistato nei 100 rana“, ha concluso l’azzurra. Un podio che è stato completato dall’olandese Tes Schouten (1:04.04), mentre Martina Carraro ha terminato in settima posizione (1:05.47).

Foto: LaPresse