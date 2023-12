Nuoto, Giovanni Izzo ai piedi del podio nei 100 misti agli Europei in vasca corta, vittoria per Reitshammer

Otto centesimi alla medaglia per Giovanni Izzo nei 100 misti degli Europei di nuoto in vasca corta di Otopeni. Il venticinquenne nato a Bologna va vicinissimo al bronzo chiudendo anche sotto i 52 secondi, ma alla fine è costretto ad accontentarsi del quarto posto nella gara vinta dall’austriaco Bernhard Reitshammer.

Un paio di errorini per Izzo, pagati oltremodo. In primis l’essere andato un po’ lungo nel primo cambio, quello tra farfalla e dorso, ma è stata una sbavatura quantomeno veniale per lui, rimanendo comunque sulla linea di Noe Ponti che ha fatto il bello e cattivo tempo nei primi 50 metri.

Il vero problema arriva nella vasca a rana. In questo stile Izzo non è ancora allo stesso livello degli altri, perdendo un po’ troppo spazio e venendo costretto ad una forsennata rimonta nello stile libero, fermandosi a otto centesimi dal bronzo del greco Andreas Vazaios fermando il cronometro a 51”99.

Vittoria di Reitshammer, dicevamo, uscito fuori nei secondi 50 metri vincendo in 51”39, secondo invece Noe Ponti, che deve ‘accontentarsi’ dell’argento dopo aver dominato in tutte le specialità a farfalla.

Foto: LaPresse