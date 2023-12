Nuoto, Francesca Fangio: “Il podio era alla portata, ma stanotte sono stata male”

Niente da fare per Francesca Fangio nei 200 rana femminili agli Europei di nuoto in vasca corta attualmente in corso a Otopeni, in Romania. L’esperta italiana classe 1995 non è riuscita a fare la differenza e ha terminato la gara in sesta posizione con il tempo di 2:21.55, a 5”46 di distacco dalla vincitrice Tes Schouten.

“Non ero tesa, però purtroppo stanotte sono stata poco bene – ha affermato Fangio al termine della gara davanti ai microfoni di Rai Sport -. Ho avuto crampi alla pancia tutta la notte e stamattina mi sono svegliata che non stavo bene”.

La nativa di Livorno ha poi continuato dicendo: “Ho provato a fare finta di niente, a restare concentrata, ma purtroppo è andata così. Mi dispiace perché il podio era alla portatissima, però purtroppo sono cose che capitano e non ci potevo fare niente”.

Foto: LaPresse