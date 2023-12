Nuoto, D’Innocenzo e Morini accedono alle semifinali dei 200 sl agli Europei in vasca corta

Missione compiuta per Giulia D’Innocenzo e Sofia Morini nelle batterie dei 200 stile libero femminili agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Otopeni, in Romania, entrambe le azzurre non hanno deluso e si sono qualificate per le semifinali di oggi pomeriggio (in programma alle ore 18:26).

Davvero buona la prova di D’Innocenzo, che si è presa subito il primo posto nella terza batteria, ha virato ai 100 metri in 56.09 e successivamente è rimasta davanti fino a terminare la gara in 1:55.70 (nuovo record personale per sei decimi). Seconda nella heat di D’Innocenzo la slovena Jana Segel in 1:56.09, mentre ha chiuso terza l’irlandese Victoria Catterson.

Nella quinta e ultima batteria è poi scesa in acqua Sofia Morini: la 20enne azzurra è partita in controllo, passando ai 100 metri in quita posizione in 57.23, prima di accelerare nella seconda parte di gara e chiudere al quarto posto in 1:56.33. Davanti a lei nella sua heat hanno chiuso la ceca Barbora Seemanova, prima in 1.54.57, e le britanniche Freya Colbert, seconda in 1:54.89, e Lucy Hope, terza in 1:55.16

Guardando ai migliori tempi assoluti, D’Innocenzo si è qualificata grazie al sesto tempo, mentre Morini in virtù del decimo crono. La migliore in generale è stata la britannica Freya Anderson con 1:53.72, seguita da Seemanova. Da segnalare che la britannica Hope, nonostante il quarto tempo assoluto, non potrà partecipare alle semifinali. Il motivo? Per ogni gara possono superare il primo turno soltanto i migliori due di ogni nazione e oggi hanno fatto meglio di lui Anderson e Colbert.

Foto: LaPresse