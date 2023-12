Nuoto, Benedetta Pilato in semifinale con il miglior tempo dei 50 rana a Otopeni. Jasmine Nocentini sorprende

Calato il sipario sulle batterie dei 50 rana donne degli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Otopeni (Romania) in casa Italia non si è potuto gestire più di tanto, vista la selezione interna.

In questo contesto, Benedetta Pilato ha ottenuto il miglior tempo di 29.21 delle heat. Un’azione convincente della pugliese che ha quindi dato seguito alle ottime cose messe in mostra nel corso di questa settimana. Si prevede un nuovo confronto con l’estone Eneli Jefimova, capace di precederla nei 100 rana. La classe 2006 ha infatti ottenuto il secondo tempo di 29.46.

Nel computo azzurro, ha sorpreso Jasmine Nocentini. Costretta a saltare alcune gare nel corso di questa rassegna continentale per un virus influenzale, la 21enne nostrana ha siglato il proprio personale di 29.63 e quindi si è qualificata per il penultimo atto.

Niente da fare per Anita Bottazzo e Martina Carraro, rispettivamente settima in 30.15 e nona in 30.28, eliminate per quanto detto sulla selezione interna.

