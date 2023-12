Nicolò Martinenghi argento sui 100 rana: “Venduta cara la pelle, ho lottato con i denti”

Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d’argento sui 100 rana agli Europei di nuoto in vasca corta. L’azzurro ha venduto carissima la pelle e ha battagliato per il titolo, mettendo in seria difficoltà l’olandese Arno Kamminga. Il ribattezzato Tete ha chiuso con il tempo di 56.57, ad appena cinque centesimi dal vincitore. Prestazione davvero encomiabile da parte del nostro portacolori, considerando che non si è presentato in perfette condizioni fisiche a Otopeni (Romania).

Un fuoriclasse del suo calibro riesce comunque sempre a esprimersi e a timbrare il cartellino, anche se ha dovuto abdicare dopo il trionfo continentale di due anni fa. Nicolò Martinenghi ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ho venduto carissima la pelle, mi dispiace perché vedevo Kamminga di lato con la coda dell’occhio, era più o meno la gara di due anni fa con tempi diversi. Ho lottato con i denti e con tutto quello che avevo, sono contentissimo. Ho fatto tutto quello che volevo fare“.

Foto: Lapresse