NBA, risultati della notte (20 dicembre): Boston cade con Golden State all’overtime, Ja Morant torna e fa vincere Memphis

Nella nella notte italiana di oggi si sono giocate quattro partite della stagione 2023-2024 di NBA . Sicuramente la sfida più attesa era quella tra i Golden State Warriors e i Boston Celtics, cioè tra una delle delusioni della stagione e una candidata prepotente al titolo. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Colpo grosso dei Golden State Warriors che fermano i Boston Celtics vincendo 132-126 dopo un tempo supplementare. Una beffa per Boston, che guida per gran parte del match, va anche sul +17, ma nel quarto periodo e nell’overtime paga scotto a uno scatenato Steph Curry. La stella di GSW, infatti, chiude il match con 33 punti, ma 19 arrivano tra l’ultimo quarto (12) e l’overtime (7), con la tripla del +4 a 12” dalla fine che di fatto chiude il match. A Boston, invece, non bastano i 30 punti di Derrick White.

Successo per i Portland Trail Blazers che superano i Phoenix Suns 109-104. Vittoria nata nella ripresa, dopo che gli ospiti avevano guidato tutti i primi due quarti e vittoria che arriva nonostante i 40 punti di Kevin Durant in casa Suns. Per Portland, invece, pesano i 23 punti di Anfernee Simons, i 22 di Jerami Grant e la doppia doppia di Deandre Ayton, che chiude con 16 punti e 15 rimbalzi.

Nuova vittoria per i Milwaukee Bucks ed ennesima sconfitta per i San Antonio Spurs, con Lillard e compagni che si impongono con un netto 132-119. Match sempre guidato dai Bucks, che nel terzo quarto toccano anche il +24 e poi controllano il finale, anche grazie ai 40 punti di Damian Lillard e alla tripla doppia del solito Giannis Antetokounmpo, che chiude con “solo” 11 punti, ma anche 14 assist e 12 rimbalzi. Per San Antonio nulla da fare, anche vista l’assenza per un lieve infortunio di Victor Wembanyama.

Infine, vincono i Memphis Grizzlies in casa dei New Orleans Pelicans per 113-115. Vincono di misura e vincono in rimonta, dopo essere stati sotto anche di 24 punti. Vincono in una stagione difficile e lo fanno alla prima di nuovo in campo di Ja Morant, tornato sul parquet dopo i fattacci di questa estate che gli sono costati 25 settimane di stop. E vincono grazie a Morant, che chiude con 34 punti, ma soprattutto chiude con 14 punti nel quarto quarto – come Jaren Jackson Jr. – e sono loro a mettere i canestri della rimonta e poi è Ja a chiuderla sulla sirena con il canestro della vittoria.

I RISULTATI DELLA NOTTE (20 DICEMBRE)

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 113-115

Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs 132-119

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 109-104

Golden State Warriors – Boston Celtics 132-126 (OT)

Foto: LaPresse

