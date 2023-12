Motomondiale 2024: tutti i piloti italiani iscritti tra Moto3, Moto2 e MotoGP

14. Lo scriviamo in lettere: quattordici. Di cosa stiamo parlando? Semplice, dei piloti italiani che saranno impegnati nel Motomondiale 2024. Dopo i 20 di questa stagione (tra piloti che hanno disputato tutto il campionato e quelli che ne hanno corso solamente la prima metà, oppure la seconda), la pattuglia italiana si riduce drasticamente e arriva ai minimi storici.

Una situazione che, ormai da tempo, si è fatta allarmante e che conferma un fatto ormai assodato: alle spalle dei grandi protagonisti del momento (non dimentichiamo che Pecco Bagnaia si è appena laureato due volte campione del mondo) il ricambio tanto atteso non c’è stato. Dopo annate nelle quali il tricolore era dominante a livello di line-up (per fare un esempio, nel 2006 corsero 36 italiani nelle tre categorie) ormai tra Moto2 e Moto3 rischiamo di diventare spettatori. I numeri sono preoccupanti e occorrerà tempo per tornare ai fasti di un tempo. Andiamo, ad ogni modo, a conoscere tutti i piloti italiani che saranno al via del Mondiale 2024.

MOTOGP

Partiamo ovviamente dal campione del mondo, Francesco “Pecco” Bagnaia che cercherà il tris iridato consecutivo con il team Ducati Factory. Assieme a lui Enea Bastianini, a caccia di rivincite dopo un 2023 quanto mai sfortunato per colpa di due infortuni pesanti. In Ducati, ma con il team Pramac, sbarca Franco Morbidelli (assieme a Jorge Martin) salutando la Yamaha, quindi il team Ducati Mooney VR 46 vedrà al via Marco Bezzecchi e il neo-arrivato Fabio Di Giannantonio. Da Borgo Panigale se n’è andato Luca Marini, che sarà in sella a una Honda del team Repsol HRC assieme a Joan Mir. Nel complesso, quindi, saranno sei i piloti italiani nella classe regina.

MOTO2

La crisi nella classe mediana prosegue in maniera preoccupante. Saranno appena 3 i nostri portacolori al via della stagione (a differenza della pattuglia spagnola che vedrà la bellezza di 12 piloti). Per l’Italia saranno ai nastri di partenza Tony Arbolino nel team Elf Marc VDS (vicino di box di Filip Salac), cercando di uscire dalle difficoltà della seconda parte del 2023, quindi Dennis Foggia con il team Italtrans assieme al brasiliano Diogo Moreira appena arrivato dalla Moto3, quindi il terzo italiano sarà Celestino Vietti che saluta il team Fantic e sbarca in Red Bull KTM Ajo al fianco di Deniz Oncu.

MOTO3

Anche nella classe più leggera siamo letteralmente ai minimi storici. In Qatar al via del Mondiale 2024, infatti, vedremo solamente 5 italiani. Si tratta di Matteo Bertelle nel team Honda Snipers (assieme allo spagnolo David Almansa), quindi nel team Honda SIC58 coppia tutta tricolore con Filippo Farioli e Luca Lunetta, mentre anche in KTM vedremo una squadra tutta italiana con Stefano Nepa e Nicola Carraro nel team MTA.

Foto: LaPresse