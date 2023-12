F1, Carlos Sainz: “Le strategie non sono il problema della Ferrari”

Poco da inventare quando la macchina non va. Il concetto è un po’ questo e ne ha parlato a Motorsport-Total Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari ha analizzato la stagione 2023 della Rossa e si è spesso parlato dell’incapacità di mettere in atto delle strategie efficaci da parte del box della scuderia di Maranello. Vengono in mente le criticità specialmente nella gestione delle gare del monegasco Charles Leclerc.

Sainz, a questo proposito, ha dato una propria chiave di lettura: “Non penso che abbiamo perso così tanti punti per la strategia nel 2023. Non è stata perfetta in alcune gare, sì, ma non era il nostro tallone d’Achille“, ha sottolineato il pilota spagnolo.

Per Carlos le criticità tattiche sono subordinate ad altre: “Nel corso dei 22 GP, anche Mercedes e Red Bull hanno commesso errori strategici. Se abbiamo commesso più errori noi, forse c’è ancora qualcosa da ottimizzare, ma questo è lungi dall’essere il nostro problema più grande. Se la domenica la tua macchina non è così veloce e usura le gomme più dei tuoi rivali, allora è più difficile mettere a punto la strategia giusta. Questo ci lascia poco margine di manovra“.

In sostanza, se la vettura non è prestazionale si è già in una condizione di precarietà tale che i piani prima del GP sono già limitati. A questo punto, l’obiettivo della Ferrari sarà quella di presentarsi al via del prossimo Mondiale di F1 con una monoposto decisamente più veloce della SF-23 per elaborare delle strategie vincenti.

