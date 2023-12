MotoGP, Daniel Pedrosa: “Il sorriso di Marquez a Valencia non è una buona notizia per gli avversari”

Marc Marquez è stato senz’ombra di dubbio il vero grande osservato speciale dei test post-stagionali andati in scena lo scorso martedì al circuito Ricardo Tormo di Valencia, due giorni dopo la conclusione ufficiale del Mondiale MotoGP 2023. Il fenomeno spagnolo era atteso infatti alla prima uscita sulla Ducati GP23 del Team Gresini dopo undici stagioni consecutive con la Honda nella classe regina del Motomondiale.

L’otto volte campione iridato ha impressionato positivamente tutti, tra cui il suo ex compagno di squadra (dal 2013 al 2018) Daniel Pedrosa. Il talentuoso pilota iberico, attualmente test rider KTM ma non impegnato nei collaudi di Valencia, era comunque presente in loco ascoltare in prima persona i commenti di Brad Binder, Jack Miller e Augusto Fernandez sulla nuova versione della moto austriaca.

Dani ha però osservato anche MM93 per capire il suo adattamento alla Desmosedici: “Come tutti, volevo vederlo in sella alla moto ed ero curioso di vedere le sue prestazioni. La prima cosa che abbiamo visto è stata il sorriso che ha fatto dopo essere sceso dalla moto alla fine del primo run. Non credo che sia una buona notizia per gli avversari“.

Sulla possibilità di tornare a gareggiare anche nel 2024 con una o più wild card per KTM, dopo le brillanti apparizioni a Jerez e Misano nel 2023: “Non abbiamo ancora pianificato nulla. Inoltre, anche Pol Espargaró è disponibile. Speriamo di poter condividere questo compito, perché è difficile da preparare, anche se negli ultimi mesi, quando ho corso, mi sono sentito bene e il pubblico ha apprezzato. Tuttavia, prima dovremo capire gli obiettivi. Correre solo per il gusto di correre non ha senso“.

Un commento infine sul debutto assoluto su una MotoGP del giovane predestinato spagnolo Pedro Acosta: “La verità è che abbiamo scambiato solo qualche parola. Gli ho solo dato un paio di consigli sulle gomme, che sono la cosa più importante all’inizio“.

Credit: MotoGP.com Press