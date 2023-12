Michela Moioli torna sul podio: “Da tempo non mi divertivo così”. Pisoni: “L’abbiamo ritrovata, ha pianto”

Michela Moioli ha conquistato uno splendido secondo posto a Les Deux Alpes, dove è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 è tornata sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante a distanza di 21 mesi dall’ultima volta: il 12 marzo 2022 fu seconda a Reiteralm, dopo aver vinto a Cortina d’Ampezzo il 29 gennaio 2022.

Dopo un’ultima stagione particolarmente tribolata, la fuoriclasse bergamasca è tornata a ruggire in maniera brillante e ha dimostrato di avere ancora tutte le carte in regola per puntare in alto. Michela Moioli ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Non ho parole. Mi sono divertita molto ed era da molto tempo che non mi divertivo così. Sono super felice e voglio ringraziare tutto il team che mi ha fatto andare così veloce, la mia famiglia. Non sono ancora tornata del tutto ma sto molto meglio”.

Il DT Cesare Pisoni ha analizzato in questo modo l’eccellente risultato dell’azzurra: “La soddisfazione più grande oggi è stata aver ritrovato Michela. Dopo aver raggiunto il podio ha pianto molto e mi ha fatto commuovere perché si è capito bene quali fatiche abbia fatto per tornare ad essere dove merita di stare. È tornata ad essere un animale da gara, è questo è molto importante. Devo ringraziare anche Claudio Fabbri, l’allenatore che la segue da vicino, perché è riuscito a farle dare il massimo. La prossima gara in casa a Cervinia sarà uno spettacolo. Peccato per Omar Visintin perché ha sbagliato la partenza in semifinale, altrimenti sarebbe potuto essere anche lui in finale a giocarsi le sue chance”.

Foto: Lapresse