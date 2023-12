Matteo Berrettini rinuncia al torneo di Brisbane: nuovo problema fisico, la stagione parte in salita

Matteo Berrettini non parteciperà alle qualificazioni del torneo ATP 250 di Brisbane, che scatteranno il prossimo 29 dicembre sul cemento della località australiana. Il finalista di Wimbledon 2021 non ha recuperato dall’ennesimo infortunio delle ultime due annate agonistiche, durante le quali è stato tormentato a più riprese da acciacchi di varia natura. Questa volta è un problema a un piede a complicare l’avvio della nuova stagione per il tennista romano, scivolato al 92mo posto del ranking ATP.

Matteo Berrettini non gioca dal 31 agosto, quando si ritirò al secondo turno degli US Open contro il francese Arthur Rinderknech proprio a causa di un problema fisico. Lo avevamo visto a Malaga a fine novembre per supportare gli azzurri nel cammino che ha condotto alla conquista della Coppa Davis. Nel corso del 2023 si è distinto soprattutto a Wimbledon, dove è stato eliminato da Carlos Alcaraz (poi trionfatore sull’erba londinese) all’altezza degli ottavi di finale.

La rinuncia al torneo di Brisbane porterà gravissime conseguenze alla classifica di Matteo Berrettini, che settimana prossima perderà i 160 punti raccolti alla United Cup 2023 e non potrà difenderli in alcun modo. Dagli attuali 682 punti scivolerà a quota 522, sprofondando così in un colpo solo al 123mo posto del ranking ATP e rischiando di crollare ancora più in basso.

Foto: Lapresse

