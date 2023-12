Mathieu van der Poel corre da cannibale: “Voglio vincere ovunque”

Mathieu Van der Poel si sta comportando da autentico dominatore del ciclocross. Il Campione del Mondo ha vinto la tappa dell’Exact Cross andata in scena a Loenhout e ha così colto il sesto successo su sei gare disputate in questo avvio di stagione. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck non ha ha avuto rivali in terra belga, staccando gli avversari a metà gara e involandosi in solitaria verso il successo davanti a Gianni Vermeersch e a Felipe Orts.

Il fuoriclasse olandese si lancia così verso l’ennesima sfida contro Wout van Aert, in programma domani a Hulst in Coppa del Mondo. Mathieu van der Poel non si è nascosto: “Voglio vincere ogni gara in cui sono alla partenza. Sono contento di questa nuova vittoria”. Un atteggiamento da autentico cannibale che sta dominando in lungo e in largo tra fango e sabbia, confermandosi insuperabile e imbattibile con la maglia iridata indosso.

Foto: Van der Poel – Eurosport

