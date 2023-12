Judo, Campionati Italiani Assoluti 2023: assegnati tutti i titoli nazionali, qualche sorpresa tra i giovani

Nella giornata di ieri il PalaPellicone di Ostia ha ospitato una nuova edizione dei Campionati Italiani Assoluti di judo, assegnando ben quattordici titoli nazionali individuali nella manifestazione di chiusura della stagione 2023 per il calendario federale. Assenti i big del movimento azzurro ed il resto della squadra olimpica, attualmente impegnata in Giappone per un training camp dopo il Grand Slam di Tokyo.

Asia Avanzato si è imposta nei -48 kg rivelandosi l’unica in grado di confermare l’oro ottenuto nella passata edizione, mentre vanno sicuramente segnalate le vittorie dei diciottenni (classe 2005, reduci dalla prima stagione da juniores) Ilaria Finestrone nei -52 kg e di Francesco Sampino nei -60 kg. Da registrare inoltre i trionfi di alcuni judoka che hanno già fatto alcune apparizioni nel World Tour come Nadia Simeoli (battendo Agnese Zucco in finale nei -63 kg), Erica Simonetti nei +78 kg, Kenny Komi Bedel nei -81 kg ed Enrico Bergamelli nei -100 kg.

Di seguito il riepilogo con tutti i podi dei Campionati Italiani Assoluti di judo 2023:

48 kg F: 1. Asia Avanzato, 2. Giulia Ghiglione, 3. Sofia Mazzola e Anna Iovino

52 kg F: 1. Ilaria Finestrone, 2. Martina Castagnola, 3. Micaela Sciacovelli e Kenya Perna

57 kg F: 1. Carlotta Avanzato, 2. Anita Cantini 3. Tea Patri e Aurelia Venditto

63 kg F: 1. Nadia Simeoli, 2. Agnese Zucco, 3. Elisa Toniolo e Antonietta Palumbo

70 kg F: 1. Ludovica Franzosi, 2. Raffaella Lelia Ciano, 3. Serena Ondei e Caterina Mazzotti

78 kg F: 1. Linda Politi, 2. Irene Caleo, 3. Betty Vuk e Alice Ceoldo

+78 kg F: 1. Erica Simonetti, 2. Lucia Magli, 3. Eleonora Ghetti e Alessia Giordano

60 kg M: 1. Francesco Sampino, 2. Francesco Pio Stefanelli, 3. Pietro Andreini e Emiliano Lattanzi

66 kg M: 1. Giuseppe De Tullio, 2. Biagio D’Angelo, 3. Mattia Miceli e Francesco Cargnelutti

73 kg M: 1. Alessandro Magnani, 2. Manuel Parlati, 3. Gabriele Sulli e Luigi Brudetti

81 kg M: 1. Kenny Komi Bedel, 2. Lorenzo Parodi, 3. Alessandro Bellini e Leonardo Casaglia

90 kg M: 1. Gaetano Palumbo, 2. Cristiano Mincinesi, 3. Mattia Gallina e Henry Owusu

100 kg M: 1. Enrico Bergamelli, 2. Francesco Basso, 3. Davide Pozzi e Michele Valeri

+100 kg M: 1. Vincenzo D’Arco, 2. Kwadjo Anani, 3. Emiliano Rossi e Daniele Gasparri

Foto: IJF