Jonas Vingegaard svela le corse del 2024: scelta la Tirreno-Adriatico, programma classico verso il Tour

Jonas Vingegaard ha svelato la propria programmazione agonistica per la prossima stagione. Il fuoriclasse danese si concentrerà in particolar modo sul Tour de France, dove andrà a caccia del terzo successo consecutivo. Il trionfo alla Grande Boucle rimane il grande obiettivo del capitano della Visma-Lease a Bike, pronto a un nuovo duello con Tadej Pogacar sulle strade transalpine. L’avvicinamento alla corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo sarà quasi lo stesso dell’ultima annata agonistica, con una variante abbastanza interessante.

Jonas Vingegaard esordirà infatti alla O Gran Camiño, breve corsa a tappe in terra spagnola prevista dal 22 al 25 febbraio. Qualche settimana dopo si consumerà l’unica novità rispetto al 2023: il danese parteciperà alla Tirreno-Adriatico (4-10 marzo), scegliendo la Corsa dei Due Mari al posto della contemporanea Parigi-Nizza.

A seguire l’agenda prevede il Giro dei Paesi Baschi (1-6 aprile) e il Giro del Delfinato (2-9 giugno), preludio al Tour de France (29 giugno-21 luglio). In base a come uscirà dalla Grande Boucle si valuterà se correre anche la Vuelta di Spagna (17 agosto-8 settembre). Non ci sono Classiche Monumento nella sua programmazione, l’unica corsa di un giorno dovrebbe essere il Mondiale (29 settembre a Zurigo).

CALENDARIO JONAS VINGEGAARD NEL 2024

22-25 febbraio O Gran Camiño

4-10 marzo Tirreno-Adriatico

1-6 aprile Giro dei Paei Baschi

2-9 giugno Giro del Delfinato

29 giugno-21 luglio Tour de France

17 agosto-8 settembre Vuelta di Spagna (da valutare)

29 settembre Mondiali

Foto: Lapresse

