Jannik Sinner: “Nel 2024 voglio confermarmi. Non ci siamo resi conto di cosa abbiamo fatto con la Davis”

Giornata di festa, l’ennesima, per il tennis italiano. Oggi, in quel di Milano, ci sono stati i Supertennis Awards, con ovviamente la Federazione azzurra ad esaltare i propri fenomeni trionfatori della Coppa Davis.

In una squadra spettacolare, arrivata al successo in quel di Malaga, il protagonista è sicuramente uno Jannik Sinner strepitoso, dimostratosi una volta in più tra i migliori tennisti al mondo.

L’altoatesino ha commentato così la propria stagione: “È stato un anno bello con tanti momenti nuovi. Ho giocato sui campi più importanti con tanto pubblico. Spero di vivere un altro anno con tante emozioni. Nel 2024 voglio confermarmi con una stagione da numero 4. Proverò a ripartire con una mentalità positiva, poi la stagione sarà lunga” le parole riportate da Sky Sport.

Poi ancora un commento sul trionfo in Davis: “Non ci siamo resi conto dell’importanza di quello che abbiamo fatto. Il movimento italiano nel tennis sta andando nella direzione giusta ed è la cosa più importante”.

Foto: Lapresse