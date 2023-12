Hockey ghiaccio: Bolzano ok, Val Pusteria ko nel Santo Stefano dell’ICE League

Il Santo Stefano 2023 dell’ICE Hockey League è andato in archivio. Due le squadre impegnate in pista in questo giorno di festa. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Il Bolzano, nel giorno dell’ultima celebrazione per i 90 anni del club, ha battuto 3-2 gli austriaci del VSV, in una partita tirata decisa Thomas, Valentine e Miceli, che dapprima hanno contribuito a superare lo svantaggio iniziale e poi hanno contenuto la rimonta ospite fermatasi alla rete di Luciani.

Val Pusteria invece è caduta in casa 3-6 contro i Pioneers Vorarlberg. Dopo il 2-2 dei primi 17′ minuti, gli ospiti sono riusciti a prendere il largo fino al 2-6, trascinati da van Nes, autore di una tripletta, e Owre, firmatario di una doppietta, diventando imprendibili per i Lupi.

Prossime partite in agenda il 28 dicembre: Val Pusteria farà visita all’EC-KAC, mentre Bolzano sarà di scena in casa dell’Asiago per uno dei derby italiani dell’ICE Hockey League 2023-2024.

Foto: Vanna Antonello

Leggi tutte le notizie di Hockey ghiaccio su OA Sport...