Golf: Manassero, Laporta e Paratore in lotta per la vittoria al South African Open Championship 2023 a 18 buche dal termine

A 18 buche, e di conseguenza un giro, dal termine del South African Open Championship 2023 sponsorizzato Investec, si fa davvero interessante la lotta per la vittoria finale. Nessuno riesce a prendere realmente il largo: il podio è per il momento tutto sudafricano, con al comando il duo Ryan van Velzen-Jayden Schaper a -9 (-2 per l’uno, -5 per l’altro oggi). A seguirli Louis de Jager, distante un colpo con il -2 odierno.

Nel gruppo in quarta posizione c’è spazio anche per due azzurri: Matteo Manassero, pur con il +1 odierno, si tiene nella lotta per il successo finale con -7, mentre agguanta questo gruppo Francesco Laporta, oggi autore di un -3. Con loro lo svedese ormai ex leader Jesper Svensson, il tedesco Matti Schmid, il francese David Ravetto e il sudafricano Dean Burmester, che, Manassero a parte, è il più titolato del gruppo e risale 55 posizioni con il -7 odierno.

Resta invece nella quota dei decimi, ma sempre vicino a poter sferrare qualsiasi genere di assolo, Renato Paratore. Per lui -2 oggi e -6 in totale, il che lo affianca ai padroni di casa Oliver Bekker e Jacques de Villiers. In breve, c’è tanta Italia che vuole dare all’anno solare 2023 una bella conclusione e alla nuova stagione un bell’inizio.

A proposito di tricolore, c’è anche il lato meno brillante della medaglia. Riguarda Filippo Celli e Lorenzo Scalise, semplicemente in giornata no. Per l’uno +4 e per l’altro +6 oggi: sono questi anche i loro punteggi complessivi, con i quali sono relegati al 69° e 71° posto.

