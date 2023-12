Golf: Alfred Dunhill Championship 2023 con otto azzurri e il rientro in gara di Migliozzi

Un solo evento, stavolta, caratterizzerà la settimana del DP World Tour nel prosieguo della nascente stagione 2023-2024. Si tratta dell’Alfred Dunhill Championship 2023, simile solo di nome all’evento scozzese, perché in Sudafrica è tutto diverso, ovviamente a partire dal luogo, che è il Leopard Creek Country Club di Malelane. Spesso qui hanno vinto i padroni di casa (Ernie Els in testa), ma tra le molte affermazioni c’è quella di un ventiduenne Justin Rose nel 2002.

L’Italia schiera in questa occasione quasi tutti i propri calibri che ha a disposizione: otto. Ritorna in scena Guido Migliozzi, che riparte dal numero 226 delle classifiche mondiali, posizione che lo rende ancora numero 1 tricolore. Con lui, di scena c’è il trio che la scorsa settimana ha fatto sperare molto a lungo il movimento golfistico azzurro: Renato Paratore, Matteo Manassero e Francesco Laporta, rispettivamente secondo, quinto e decimo al South African Open Championship. E, in più, c’è da rimarcare anche la presenza di Andrea Pavan, 17°.

Di scena anche i due che, dopo aver passato il taglio, non sono riusciti a incidere, vale a dire Filippo Celli e Lorenzo Scalise. Decisa voglia di riscatto, invece, per Edoardo Molinari. Il campo partenti vede al via il vincitore del 2022, Ockie Strydom, ma anche lo scozzese Ewen Ferguson, il cinese Ashun Wu e il francese Antoine Rozner tra gli altri. Sono chiaramente di scena tutti i big del Sudafrica, che garantiscono elevata qualità all’evento.

La copertura televisiva, come di consueto, è quella di Sky Sport Golf, che procede con la sua programmazione dalle 11:00 nelle prime due giornate e poi dalle 10:30. Al giovedì ci sarà anche il passaggio su Sky Sport Uno in simulcast.

Foto: LaPresse