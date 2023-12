Giro d’Italia Women 2024: presentato il percorso. Arrivo durissimo sul Blockhaus

Presentato oggi a Milano il percorso del prossimo Giro d’Italia al femminile. Edizione numero trentacinque per la corsa italiana che si disputerà ad inizio luglio ed avrà in programma otto tappe.

Partenza da Brescia con 14,6 chilometri a cronometro, già importanti in chiave classifica generale. Poi ecco una volata a a Volta Mantovana prima di dirigersi verso Toano, con il primo arrivo in salita che vede 11 km con pendenza media del 6%. Insidioso il passaggio da Imola ad Urbino, con un finale molto mosso. Volata probabile a Foligno, poi ci si muove verso l’Abruzzo con la tappa dei muri, la sesta, con arrivo a Chieti, che potrebbe muovere ancora la classifica.

Gran finale con la durissima tappa da Lanciano fin sul Blockhaus: sono 3600 metri di dislivello, qualcosa di incredibile per una gara femminile. Passo Lanciano (11,5 km all’8% di pendenza media) ad anticipare l’ascesa finale di 16 chilometri, interminabile. Occhio anche all’ultima tappa con arrivo a L’Aquila: 2500 metri di dislivello, si sale fino ai piedi del Gran Sasso per poi gettarsi in picchiata verso il capoluogo abruzzese.

TAPPE GIRO D’ITALIA WOMEN 2024

Tappa 1 (07/07): Brescia – Brescia (14,6 km, crono)

Tappa 2 (08/07): Sirmione – Volta Mantovana (102 km)

Tappa 3 (09/07): Sabbioneta – Toano (111 km)

Tappa 4 (10/07): Imola – Urbino (133 km)

Tappa 5 (11/07): Frontone – Foligno (111 km)

Tappa 6 (12/07): San Benedetto del Tronto – Chieti (155 km)

Tappa 7 (13/07): Lanciano – Blockhaus (123 km)

Tappa 8 (14/07): Pescara – L’Aquila (109 km)

Foto: Valerio Origo