Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli: “Emozionata verso Parigi 2024. La testa è fondamentale”

Sofia Raffaeli si sta lasciando alle spalle una stagione particolarmente soddisfacente, in cui ha conquistato la medaglia d’argento nel concorso generale individuale sia agli Europei che ai Mondiali. I risultati ottenuti in campo continentale e iridato sono stati rimarchevoli per la ribattezzata Formica Atomica, che nel 2021 si laureò Campionessa del Mondo sul giro completo (prima italiana a riuscire nell’impresa). La fuoriclasse marchigiana ha ora gli occhi puntati sulle Olimpiadi di Parigi 2024, dove punterà al podio.

Sofia Raffaeli si è proiettata verso la prossima annata agonistica ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sarà un anno molto importante, stiamo già preparando i nuovi esercizi e stiamo lavorando in palestra per cercare di raggiungere il massimo per le Olimpiadi. Mi sento emozionata, questa è la mia prima volta e non vedo l’ora di scendere in pedana”.

La 19enne si è prodigata anche in un consiglio per le più piccole: “Un consiglio per dominare l’emozione prima di entrare in pedana? Fare un grande respiro e pensare che possiamo farlo, perché la testa è fondamentale“. Sofia Raffaeli si è rivelata scaramantica e non ha voluto svelare qual è il suo sogno nel cassetto: “È molto importante e non voglio ancora dirlo“. Di seguito il VIDEO dell’intervista completa a Sofia Raffaeli.

VIDEO INTERVISTA SOFIA RAFFAELI

Foto: LiveMedia/Filippo Tomasi

