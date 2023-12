F1, Nico Rosberg: “Si parla tanto della velocità della Red Bull, ma è Verstappen a fare la differenza”

Parlare chiaro. Nico Rosberg è sempre stato molto incisivo in pista, come anche nelle dichiarazioni. L’ex pilota della Mercedes, capace di battere Lewis Hamilton e di laurearsi campione del mondo di F1 nel 2016, si è distinto per la sua schiettezza nelle proprie considerazioni. Legate a ciò sono le recenti esternazioni di Nico su quanto è accaduto nell’ultimo campionato.

Si è assistito al dominio di Max Verstappen e della Red Bull, con l’olandese impostosi in 19 delle 22 gare previste e la scuderia di Milton Keynes vittoriosa in 21 GP, mancando il bersaglio solo a Singapore. La RB19 si è dimostrata vettura assai prestazionale, ma secondo il parere di Rosberg è stato Verstappen a fare la differenza e non tanto la monoposto progettata dal geniale Adrian Newey.

“Dobbiamo dire in maniera chiara che non si è trattato di dominio di una squadra, ma di un pilota. Se guardate i risultati di Sergio Perez vi rendete conto di quanto la prestazione di Verstappen sia stata straordinaria, la migliore di tutti i tempi numeri alla mano. E’ fenomenale“, ha affermato Rosberg.

In vista dell’anno venturo non sono previsti cambiamenti regolamentari significativi e quindi il connubio magico tra Max e la macchina di Milton Keynes potrebbe replicarsi. L’ex pilota tedesco spera di vedere un Mondiale più combattuto: “Spero che altri team e piloti diano filo da torcere a Verstappen. Mi spetto che Hamilton e Russell siano tra questi, come anche Norris e Leclerc. Sono potenziali campioni del mondo, ma dipenderanno dal mezzo a loro disposizione“.

Foto: LaPresse