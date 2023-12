F1, Max Verstappen: “Insostenibile il calendario per come è strutturato”

Il 2023 sta per salutarci e, proiettandoci a quel che sarà, il calendario del Mondiale di F1 2024 è ben noto. 24 GP attendono i piloti e i team reduci da un campionato dominato dall’olandese Max Verstappen e dalla Red Bull. Il neerlandese, a segno per la terza volta consecutiva, andrà a caccia della quarta corona l’anno prossimo. Sarà una stagione impegnativa, anche perché il numero di week end è un fattore da non sottovalutare.

Ne ha parlato Max ai microfoni di Speedweek.com. Il tre-volte iridato non ha nascosto la propria contrarierà rispetto a un programma che non dà tregua: “Penso che dobbiamo migliorare questo aspetto in futuro, ma ovviamente non è possibile farlo a breve termine per il prossimo anno, è impossibile“, le prime parole del neerlandese alla testata.

“È davvero incomprensibile il fatto che arriviamo in un luogo partendo dall’altra parte del mondo. Non è molto sostenibile e non solo in termini di emissioni, ma anche per quanto riguarda il nostro corpo. Ovviamente ci riusciremo, ma non è il massimo“, ha dichiarato Max. La ricerca spasmodica di nuovi mercati da parte del Circus sta portando a un numero crescente di sedi.

Stefano Domenicali, CEO della F1, per questo non ha nascosto la sua soddisfazione, ma è da tenere in considerazione la sostenibilità del personale, in pista e ai box, per i continui viaggi a cui si sarà sottoposti. Da questo punto di vista, le critiche di Verstappen hanno fondamenta piuttosto solide.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Formula 1 su OA Sport...