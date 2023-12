F1, Lewis Hamilton: “Inaccettabile mettere in discussione Susie Wolff senza prove”

Il mondo della Formula 1 è andato in vacanza, ma negli scorsi giorni è rimasto particolarmente caldo. A tenere banco è stato il caso che riguardava Toto Wolff e la moglie Susie, al centro di un’inchiesta per un presunto conflitto di interessi per il passaggio di informazioni dal team principal di F1 al management FOM.

Lewis Hamilton si è esposto sulla questione alla cerimonia di fine anno della FIA in quel di Baku: “È alquanto deludente vedere che l’organo di governo del nostro sport abbia cercato di mettere in dubbio l’integrità di una delle più importanti donne leader che abbiamo mai avuto nel nostro sport, Susie Wolff, senza alcuna prova. È inaccettabile. Sembra che ci siano alcuni individui nella leadership della Fia che ogni volta che cerchiamo di fare un passo avanti cercano di farci tornare indietro e questo deve cambiare“.

“Mentre viaggiamo in tutti i Paesi del mondo, abbiamo la responsabilità di assicurarci di spingere nella giusta direzione. Voglio quindi riconoscere che ci sono molte persone che stanno facendo un ottimo lavoro. Ma dobbiamo fare dei cambiamenti per assicurarci di spingere tutti nella giusta direzione“.

Foto: LiveMedia/Dppi/DPPI