F1, Lando Norris: "Voglio vincere il titolo mondiale con la McLaren. Ferrari? Magari un giorno..."

Un riconoscimento speciale. Lando Norris è tra i piloti di maggior talento che ci siano in F1 e la stagione disputata con la McLaren lo certifica. Il britannico è stato molto consistente, estraendo spesso più del potenziale della monoposto. Lo confermano gli otto podi del 2023, in un’annata nella quale a Woking c’è stato un cambio di passo chiaro dall’appuntamento di casa a Silverstone (Gran Bretagna).

Del resto, lo aveva detto il Team Principal, Andrea Stella, che dal week end nel Regno Unito si sarebbe vista un’altra McLaren, frutto di un processo evolutivo di una vettura che ha mostrato chi fosse da metà stagione in avanti. Non è un caso che Lando sia riuscito a terminare in sesta posizione nella classifica piloti, a una sola lunghezza da Fernando Alonso e Charles Leclerc, rispettivamente 4° e 5° nella graduatoria. Tra i costruttori, il team ha terminato in quarta piazza con 302 punti all’attivo, preceduto da Red Bull, Mercedes e Ferrari.

Norris, quindi, era presente il 10 dicembre all’interno della Sala dell’Arengo del Palazzo del Podestà di Faenza per ricevere il prestigioso Trofeo Lorenzo Bandini, giunto alla 30ª edizione. Un premio volto a sottolineare le qualità di guida di Lando, in relazione al suo indubbio talento. Abbiamo avuto il piacere di incontrarlo e gli abbiamo rivolto alcune domande.

Lando bentrovato, siamo giunti alla conclusione di questa lunga stagione in F1. Come giudica il suo percorso?

“Credo che sia stata la mia miglior annata, risultati alla mano. Ho ottenuto tanti podi e i miei riscontri sono legati al processo di crescita della squadra. Abbiamo fatto bene come team, nel suo insieme“.

Quale appuntamento è stato particolarmente significativo per lei nel campionato di quest’anno?

“Direi che a Silverstone abbiamo ottenuto un riscontro importante perché è stato il primo podio. Da sempre per me e il team è un week end speciale, perché è il nostro appuntamento di casa. Da quel fine-settimana le prestazioni della macchina sono cresciute sensibilmente, avendo dimostrato la nostra competitività“.

Parlando di futuro, sei uno dei piloti più ricercati sul mercato. Ti vedremo in Ferrari?

“Allo stato attuale delle cose sono contento di rimanere in McLaren. Il mio obiettivo è di vincere gare e il titolo mondiale con questa squadra. Sono legato alla storia di questa scuderia da sempre e mi aspetto di raggiungere traguardi prestigiosi. Poi, sono un pilota da corsa e conosco molto bene la Ferrari e cosa rappresenti per la F1. Chissà, forse un giorno potrebbe esserci l’opportunità di gareggiare con la Rossa“.

A conclusione, ti diverte maggiormente gareggiare in pista o con i videogame?

“Sicuramente in pista, è la mia vita (sorride)!“.

Foto: LaPresse